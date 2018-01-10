На Сахалине из-за циклона закрыли аэропорт

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 янв — РИА Новости. На Сахалине из-за мощного циклона, который усилился утром 10 января, отменено движение междугородних автобусов и закрыт аэропорт, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Из-за ухудшения погодных условий с 07.00 (23.00 мск) приостановлено движение автобусов по маршрутам: Южно-Сахалинск — Невельск, Южно-Сахалинск — Анива, Южно-Сахалинск — Корсаков, Южно-Сахалинск — Долинск, Южно-Сахалинск — Холмск, Южно-Сахалинск — Синегорск", — говорится в сообщении.

Остаются закрытыми движение автобусов по маршрутам: Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Углегорск, Южно-Сахалинск — Макаров.

"Аэропорт закрыт до 13.00 (05:00 мск) 10 января. Информация о работе воздушной гавани появится в 11.30 (03.30 мск). На прилет и вылет задержаны более 20 рейсов", — говорится в сообщении.

В ночь на среду, по данным пресс-службы аэропорта, аэродромная служба проводила расчистку взлетно-посадочной полосы. В среду утром руководство приняло решение приостановить расчистку в связи со сложными метеоусловиями.

Паромная переправа на материк закрыта со вторника.

В Южно-Сахалинске введён режим ЧС, отменены занятия в школах, из-за отключения электричества не работает несколько детских садов.