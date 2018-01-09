В Ставрополье перевернулся рейсовый автобус, пострадали три человека

ПЯТИГОРСК, 9 янв — РИА Новости. Рейсовый автобус "Икарус" перевернулся на Ставрополье из-за гололеда и сильного ветра, известно о трех пострадавших, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по краю.

"В Георгиевском районе, по предварительной версии, перевернулся рейсовый автобус "Кисловодск-Дербент", водитель не справился с управлением из-за резкого порывистого ветра и гололеда и допустил опрокидывание автобуса на бок. Известно о трех пострадавших пассажирах, которые доставлены в больницу, всего в автобусе было 15 пассажиров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о транспорте для пассажиров, которые не пострадали, чтобы те продолжили движение по маршруту.