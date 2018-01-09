Жителя Владимира будут судить по делу об убийстве из огнестрельной ручки

БРЯНСК, 9 янв – РИА Новости. Суд во Владимире рассмотрит дело об убийстве менеджера магазина "Двери", которого, по версии следствия, из огнестрельной ручки застрелил друг детства повздорившего с ним предпринимателя, сообщает во вторник следственное управление СК по региону.

"Во Владимире перед судом предстанут исполнитель убийства менеджера магазина "Двери" и подстрекатель к совершению особо тяжкого преступления… Уголовные дела в отношении обвиняемых с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что один из них обвиняется в убийстве, а другой — индивидуальный предприниматель — в подстрекательстве и пособничестве в совершении особо тяжкого преступления.

По версии следствия, в ходе некоего конфликта менеджер магазина "Двери" высказал угрозу физической расправы индивидуальному предпринимателю. Тот воспринял угрозу реально и обратился к ранее судимому, безработному другу детства "по старой дружбе" решить его проблему и устранить мужчину, считает следствие. При этом предприниматель попросил друга совершить убийство после новогодних праздников, чтобы "спокойно отдохнуть в каникулы", сообщает СУСК.

Ведомство установило, что мужчина согласился и совершил убийство в магазине 10 января прошлого года.

"Имитируя поведение покупателя, делая вид, что выбирает двери, он убедился, что в магазине никого нет, видеонаблюдение не ведется, дождался, когда менеджер прошел в дальний зал за рабочий стол, отвлек потерпевшего и произвел выстрел сзади в область затылка мужчины из огнестрельной ручки", — отмечается в сообщении.

Убитого обнаружил посетитель магазина. Исполнитель преступления, как сообщается в пресс-релизе, был задержан в феврале 2017 года. По данным ведомства, ранее он был неоднократно судим за совершение особо тяжких преступлений, в общей сложности в местах лишения свободы провел 18 лет.

Материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Отмечается также, что предприниматель неоднократно менял на следствии свою позицию относительно своей вины.