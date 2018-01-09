В Петербурге двух пострадавших при взрыве в магазине выписали из больницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Двух пострадавших при взрыве, прогремевшем 27 декабря в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, выписали из больниц, сообщили в аппарате вице-губернатора города Анны Митяниной.
"По состоянию на 9 января (17.00) в стационарах Мариинской больницы остаются двое пострадавших, Александровской — один. Состояние удовлетворительное", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.
Как уточнили в аппарате вице-губернатора, во вторник из Мариинской больницы были выписаны двое пострадавших.
В супермаркете в Петербурге 27 декабря сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ 31 декабря переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте.