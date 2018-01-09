В Москве потушили пожар в ангаре площадью 50 "квадратов"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в ангаре, вспыхнувший на площади порядка 50 квадратных метров, данные о пострадавших не поступали, сообщается в Twitter-аккаунте ГУМЧС по Москве.

"Пожарные ликвидировали загорание на площади около 50 квадратных метров в ангаре на Ильменском проезде, дом 14, применив для его ликвидации пену высокой кратности. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали загорание на площади около 50 кв.м. в ангаре на Ильменском проезде, д.14, применив для его ликвидации пену высокой кратности.

Информации о пострадавших не поступало. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 9 января 2018 г.

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