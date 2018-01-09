Жильцы горевшего в Тюмени дома получат выплаты из областного бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Жильцы тюменской многоэтажки, в которой в понедельник произошел крупный пожар, получат помощь из областного бюджета, сообщил во вторник региональный департамент социального развития.

Как сообщалось ранее, в доме №4 на улице Олимпийская в понедельник горел утеплитель на фасаде. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако ликвидировать пожар удалось лишь на 1,5 тысячи "квадратов". Из помещений вывели 184 человека. На месте ЧП было обнаружено тело погибшего мужчины. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Подозреваемый в поджоге задержан.

"Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с пожаром вечером 8 января в многоэтажном доме №4 по улице Олимпийской, в оперативном порядке будет оказана материальная помощь из бюджета Тюменской области. Размер помощи будет определен с учетом понесенного ущерба", — уточняет департамент, отмечая, что заявление об оказании помощи можно подать через региональный портал госуслуг, МФЦ или центр обеспечения мер социальной поддержки.

Кроме того, по информации департамента, тюменский социально-реабилитационный центр "Семья" принимает одежду, предметы первой необходимости и продукты для пострадавших от пожара семей.

Представитель департамента пояснила РИА Новости, что в каждом случае решение о размере выплат будет приниматься индивидуально, в зависимости от понесенного ущерба и дохода той или иной семьи.