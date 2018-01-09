Житель Саратова пойдет под суд за избиение полицейского

САРАТОВ, 9 янв — РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в избиении начальника районного отдела полиции из-за замечания о нарушении общественного порядка в позднее время, сообщило во вторник областное управление СК РФ.

Ранее в областном главке МВД сообщили, что вечером 23 августа 2017 года в городе Красный Кут в общежитии двое пьяных мужчин вели себя вызывающе и громко разговаривали, нарушая общественный порядок, а заметивший их начальник райотдела МВД Александр Никифоров представился и сделал замечание. В ответ на это один из мужчин избил полковника полиции. Никифоров с травмами был госпитализирован, а подозреваемый задержан.

Следователи установили, что начальник райотдела полиции проживает в общежитии, где произошел инцидент, при этом потерпевший находился при исполнении своих должностных обязанностей и правомерно требовал от молодых людей прекратить нарушать общественный порядок. Судмедэкспертиза установила, что здоровью полицейского причинен вред средней тяжести.

"Несмотря на непризнание злоумышленником своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие его в инкриминируемом преступлении, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Фигуранту дела предъявили обвинение по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.