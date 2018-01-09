В Югре началась проверка после гибели мужчины, катавшегося на "ватрушке"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв — РИА Новости. Следователи проверят работу автоинспекторов после инцидента в Когалыме, где молодой человек погиб, катаясь на пристегнутой к машине "ватрушке", сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО.
В региональном управлении МВД сообщили РИА Новости, что по данному факту в отношении девушки-водителя, которая в момент аварии была трезвой, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.
Как уточнили в следственном управлении, дело было передано в ведомство в целях "наиболее полного и объективного расследования".
"В ходе следствия будут установлены объективные обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет проверена работа должностных лиц ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения в выходные и праздничные дни", — говорится в сообщении СУСК.
В ведомстве добавили, что следователи планируют дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дороги, где произошло ДТП.