"Газпром" направил претензию за свалку писем в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв – РИА Новости. "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" направил претензию в ФГУП "Почта России" из-за писем, обнаруженных на свалке микрорайона Западный Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба компании.

На свалку нераспечатанных писем обратили внимание жители города. Во вторник в одной из социальных сетей появился пост на эту тему с фотографией свалки и подписью: "Вот так разносят почту на Западном. Улица Магнитогорская". Сообщение вызвало бурное обсуждение.

"Обнаруженные на свалке микрорайона Западный Ростова-на-Дону письма являются уведомлениями ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" о прекращении поставки газа абонентам в связи с отсутствием договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО — ред.)", — говорится в информации компании.

В связи с этим "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" направил в адрес "Почты России" претензию о нарушении договора доставки. "Все абоненты обязаны заключить договор на обслуживание ВДГО. В противном случае, ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" вправе остановить поставку газа абонентам даже в отопительный период. Такие меры необходимы для предупреждения участившихся случаев отравления угарным газом в сезон отопления", — комментирует замгендиректора по работе с социально значимой категорией населения компании Марина Лагутина.

По информации УФПС Ростовской области, в настоящее время письменная корреспонденция собрана и в ближайшее время будет доставлена адресатам. "По данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — говорится в ответе на запрос РИА Новости.