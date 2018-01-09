Россельхознадзор обнаружил вспышку АЧС в Белгородской области

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Белгородской области, сообщает ведомство во вторник.

На этот раз вирус был выявлен 22 декабря в патологическом материале диких кабанов, обнаруженных на территории охотхозяйств АС ЛАОнП "Зеленый Оазис" Шебекинского района и ООО "Мега-Ват" Корочанского района.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Белгородской области под контролем управления Россельхознадзора по Белгородской области. Мероприятия проводятся в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС", — говорится в сообщении.

Ведомство ранее неоднократно фиксировало вирус в этом регионе. Например, 22 декабря 2017 года в патологическом материале диких кабанов, обнаруженных на территории ООО "Охотничий комплекс "Белоречье" (Маюхин сад) Шебекинского района.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.