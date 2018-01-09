Бывшего вице-губернатора Вологодской области будут судить за взятки

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против бывшего вице-губернатора Вологодской области о взятках на сумму 17 миллионов рублей, среди которых квартира и автомобиль BMW X3, сообщает СУСК России по Вологодской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Вологодской области. Он обвиняется в совершении преступления… "получение взятки в особо крупном размере"… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2012-2016 годах обвиняемый за помощь в получении займов ООО "Вологодская ягода" получил взятку несколькими частями: трехкомнатную квартиру в Вологде площадью 114 квадратных метров, стоимостью почти 6,2 миллиона рублей, гаражный бокс в областном центре, стоимостью 528,7 тысячи рублей, автомобиль марки BMW X3, стоимостью не менее 504 тысяч рублей, предметы мебели, интерьера и бытовой техники на общую сумму не менее 713,7 тысячи рублей.

Кроме того, по мнению следователей, частью взятки стало и финансирование строительства жилого дома и хозпостроек на земельных участках в Вытегорском районе, принадлежащих родственнице обвиняемого, на сумму не менее 8,8 миллиона рублей, а также финансирование ремонта квартиры в Вологде и гаражного бокса на 310 тысяч рублей.

Таким образом, по подсчетам следователей, общая сумма взятки составила не менее 17 миллионов рублей. Отмечается, что обвиняемый в настоящее время находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что экс-замгубернатора Вологодской области задержан по подозрению во взятке на сумму не менее 3,75 миллиона рублей. По данным региональной прокуратуры, речь идет об экс-замгубернатора Николае Гуслинском.