НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв – РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти в Чебоксарах мастера спорта России, победительницы Кубка Европы 2015 года по самбо Эдеры Лаврентьевой, сообщил РИА Новости во вторник старший помощник руководителя СУСК по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным региональных СМИ, о смерти спортсменки ее знакомые рассказали уже после новогодних праздников. В частности, в публикациях говорится, что произошел несчастный случай, после которого Лаврентьева еще какое-то время была жива, ее пытались спасти, но 30 декабря она умерла. Девятого января ей исполнилось бы 23 года.

"Следственное управление проводит доследственную проверку по факту смерти спортсменки, в ее рамках назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказал Дмитриев, добавив, что девушка скончалась 29 декабря.

Представитель ведомства, не уточняя деталей, также сообщил, что следователи в качестве основной версии произошедшего рассматривают несчастный случай.

По информации на официальном сайте республиканской спортивной школы по самбо, Эдера Лаврентьева — мастер спорта России по самбо, член юниорской сборной команды России по самбо, неоднократно становившаяся победительницей и призером международных соревнований.