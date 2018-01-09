В Дербенте расследуют гибель ребенка в утробе матери

МАХАЧКАЛА, 9 янв — РИА Новости. Минздрав Дагестана проведет служебное расследование в дербентском роддоме, где в утробе матери погиб ребенок, говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что беременная женщина якобы не получила надлежащую медпомощь и новорожденный ребенок умер из-за халатности врачей. Также отмечалось, что врачи потребовали от женщины самостоятельно купить все необходимые медикаменты.

"По факту смерти новорожденного в родильном отделении Центральной городской больницы Дербента минздрав Дагестана проводит служебное расследование", — говорится в релизе.

По данным минздрава, Айшат Аббасова 22 декабря была на приеме в женской консультации в ЦГБ Дербента, где врачом было рекомендовано явиться на очередной прием 29 декабря, чтобы направить ее на дородовую госпитализацию с учетом перенашивания беременности, но женщина пришла в больницу только 3 января.

"Аббасова по тем или иным причинам решила протянуть беременность до нового года. Отметим, это у нее первый ребенок. В связи с тем, что ребенка сильно переносили, у плода произошла внутриутробная гипоксия. Ребенок погиб в утробе матери во время беременности, еще до родов", — сообщает ведомство.

По данному факту минздравом Дагестана проводится экспертиза. "Министерством здравоохранения Дагестана проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи беременной, по результатам которой будут приняты соответствующие меры реагирования к медицинским работникам и к главному врачу Центральной городской больницы города Дербента. Что касается бинтов, по уточненной информации, речь шла о марле, которую мужчина купил своей жене, по ее просьбе, для личных нужд, а не по медицинским показаниям", — отмечается в сообщении.