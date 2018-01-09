Яшин обжаловал решение суда о штрафе за несогласованную акцию в Москве

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил РИА Новости, что во вторник обжаловал в Мосгорсуде решение Мещанского суда Москвы, который в конце декабря оштрафовал его на 30 тысяч рублей за проведение несогласованного массового мероприятия.

Мещанский суд Москвы признал Яшина виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Подали. Дату заседания пока не назначили, но обжаловали. Считаем действия незаконными, приводим обоснования, в чем мы считаем нарушения, в моих действиях не было состава правонарушения, аргументируем. Считаем, что суд принял незаконное решение, просим его отменить", — сказал Яшин РИА Новости во вторник, добавив, что обжалование подано в Мосгорсуд.

Ранее префектура ЦАО Москвы отказала Яшину в проведении акции в Лермонтовском сквере в связи с несоблюдением срока подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов. Прокуратура Москвы выдвинула Яшину предостережение об административной ответственности, если он проведет несогласованную акцию.

МВД попросило горожан воздержаться от участия в несанкционированной акции и отметило, что в соответствии с законом правоохранительные органы примут необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия.

В итоге, по данным ГУМВД, количество участников несогласованного мероприятия, прошедшего в воскресенье в Лермонтовском сквере в Москве, составило около 300 человек, в отношении организаторов был собран материал об административном правонарушении.