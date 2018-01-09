В Нижнем Новгороде потушили пожар на лесохимическом предприятии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Пожар в производственном здании лесохимического предприятия "Оргсинтез" потушен, МЧС завершает проливку швов здания, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

"Открытый пожар потушен, но нельзя сказать, что полностью. Пожарные ведут проливку швов на здании. Причина пожара пока уточняется", — сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании компании "Оргсинтез" на площади 300 квадратных метров. Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, загорелась смола и оборудование в корпусе первичной обработки сырья.

Компания "Оргсинтез" на своем сайте называет себя одним из крупнейших предприятий лесохимической промышленности России. Производит лаки, смолы, канифоли, сосновое масло.