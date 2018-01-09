В Казани четыре человека отравились угарным газом

КАЗАНЬ, 9 янв — РИА Новости. Семья из четырёх человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Казани во вторник, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 11.24 мск 9 января… от дежурного врача скорой медицинской помощи поступило сообщение об отравлении угарным газом семьи из четырех человек по адресу: Казань, ул. Симонова", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, работниками скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" в городскую клиническую больницу N7 Казани госпитализированы мужчина 1975 года рождения и женщина 1986 года рождения. Девочка 2010 года рождения и мальчик 2017 года рождения госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана.

"Предварительная причина происшествия – неисправность вытяжки газовой колонки", — отмечает региональное управление МЧС.