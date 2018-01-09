Эксперт оценил идею разрешить родственникам "откупаться" за нарушителей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Государство и сами граждане только выиграют, если родственникам, друзьям и работодателям дадут право выплачивать судебные штрафы за нарушителей, совершивших нетяжкое преступление, считает адвокат Александр Глушенков.
Новый инструмент наказания — судебный штраф, который не является ни административным, ни уголовным взысканием, — начал действовать летом 2016 года. Он назначается только тем, кто впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести, а затем возместил ущерб. Таким фигурантам дается возможность избежать уголовной ответственности и связанных с ней негативных последствий — проблем с карьерой или с получением кредитов.
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По данным "Известий", планируется, что предлагаемые изменения вступят в силу в июле 2018 года.
Инициатива логична
"Собственно говоря, почему я могу заплатить за кого-то за какую-нибудь коммерческую услугу, но не могу заплатить налоги за своих родственников, за родителей? То есть обязательно это должно быть со счета самого налогоплательщика, самого гражданина, нарушителя, как в данном случае, и так далее", — сказал Глушенков РИА Новости.
По его мнению, государству неважно, кто именно платит этот штраф, это непринципиальный момент, а в бюджет могут поступить дополнительные деньги.
По его словам, это "абсолютно логично, нормально и адекватно". "Наконец-то, наше государство принимает какие-то здравомыслящие шаги в этом направлении", — отметил собеседник агентства.
Как считает Глушенков, от принятия законопроекта выиграют и сами граждане – "так что я считаю, общество только выиграет от этого".
Лишь бы идея не утонула в бюрократии
"Пока я законопроект как таковой не видел и нельзя обсуждать все его достоинства, которые могли бы быть в окончательном виде. В какой форме этот законопроект дойдет до окончательного принятия, пока сложно сказать, но я боюсь, что, как обычно, любую хорошую идею у нас могут довести если не до абсурда, то, по крайней мере, до такого состояния, что лучше бы и не (принимать)", — считает эксперт.
Его коллега — адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов придерживается несколько иной точки зрения. Признавая целесообразность инициативы в финансовом отношении, он напомнил в этом контексте некоторые положения теории уголовного права.
"Уголовное наказание, а также иные меры уголовно-правового характера носят строго личный характер, что подразумевает под собой неблагоприятные последствия для лица, совершившего преступление. В связи с чем предполагается, что в данном случае именно лицо, освобожденное от уголовной ответственности, должно произвести уплату судебного штрафа", — сообщил Башилов РИА Новости.
По мнению Цветкова, в будущем эту инициативу логично распространить на штрафы в счет компенсации вреда, наложенные на преступников, нарушивших более тяжелые уголовные статьи.
"Это хорошая практика, которую в будущем можно расширить, поскольку зачастую многие осужденные сами не имеют возможность выплачивать компенсации пострадавшим. А какая разница, от кого напрямую придут деньги, самим пострадавшим несущественно. Зато это позволит сократить количество задолженностей по этим выплатам", — полагает собеседник агентства.