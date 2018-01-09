Эксперт оценил идею разрешить родственникам "откупаться" за нарушителей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Государство и сами граждане только выиграют, если родственникам, друзьям и работодателям дадут право выплачивать судебные штрафы за нарушителей, совершивших нетяжкое преступление, считает адвокат Александр Глушенков.

По данным газеты "Известия" , с соответствующей инициативой выступил Минфин России. По действующему же законодательству, оплачивать такие штрафы пока может только сам нарушитель.

Новый инструмент наказания — судебный штраф, который не является ни административным, ни уголовным взысканием, — начал действовать летом 2016 года. Он назначается только тем, кто впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести, а затем возместил ущерб. Таким фигурантам дается возможность избежать уголовной ответственности и связанных с ней негативных последствий — проблем с карьерой или с получением кредитов.

Суть нововведений

Согласно предложенным изменениям, оплатить судебный штраф сможет любой гражданин или организация, в том числе и друзья, и родственники, и работодатели правонарушителя. По действующему законодательству, физическим или юридическим лицам не запрещается давать фигуранту деньги для уплаты такого штрафа, но сам он в ряде случаев не может это сделать — если он арестован, находится на больничном, или если его счета заморожены.

По данным "Известий", планируется, что предлагаемые изменения вступят в силу в июле 2018 года.

Инициатива логична

Адвокат Александр Глушенков считает инициативу логичной: "Мне кажется, здесь больше плюсов, это совершенно нормально, логично, потому что раньше это было откровенным бредом, когда, условно говоря, родственники не могли заплатить".

"Собственно говоря, почему я могу заплатить за кого-то за какую-нибудь коммерческую услугу, но не могу заплатить налоги за своих родственников, за родителей? То есть обязательно это должно быть со счета самого налогоплательщика, самого гражданина, нарушителя, как в данном случае, и так далее", — сказал Глушенков РИА Новости.

По его мнению, государству неважно, кто именно платит этот штраф, это непринципиальный момент, а в бюджет могут поступить дополнительные деньги.

"Собственно говоря, здесь государство не страдает, а наоборот, получает эту компенсацию, которая причинена преступными действиями. Штраф же подразумевает, что должен компенсировать определенный вред, нанесенный общественным интересам. И в данном случае, если этот вред таким образом компенсирован, то, по большому счету, без разницы, от кого поступил этот платеж", — считает эксперт.

По его словам, это "абсолютно логично, нормально и адекватно". "Наконец-то, наше государство принимает какие-то здравомыслящие шаги в этом направлении", — отметил собеседник агентства.

Как считает Глушенков, от принятия законопроекта выиграют и сами граждане – "так что я считаю, общество только выиграет от этого".

Лишь бы идея не утонула в бюрократии

Минусов, по мнению Глушенкова, в идее пока нет, но главное, чтобы она "не утонула в бюрократических поправках".

"Пока я законопроект как таковой не видел и нельзя обсуждать все его достоинства, которые могли бы быть в окончательном виде. В какой форме этот законопроект дойдет до окончательного принятия, пока сложно сказать, но я боюсь, что, как обычно, любую хорошую идею у нас могут довести если не до абсурда, то, по крайней мере, до такого состояния, что лучше бы и не (принимать)", — считает эксперт.

Его коллега — адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов придерживается несколько иной точки зрения. Признавая целесообразность инициативы в финансовом отношении, он напомнил в этом контексте некоторые положения теории уголовного права.

"Уголовное наказание, а также иные меры уголовно-правового характера носят строго личный характер, что подразумевает под собой неблагоприятные последствия для лица, совершившего преступление. В связи с чем предполагается, что в данном случае именно лицо, освобожденное от уголовной ответственности, должно произвести уплату судебного штрафа", — сообщил Башилов РИА Новости.

Но, несмотря на это обстоятельство, считает юрист, "нельзя не признать, что предлагаемая новелла может значительно упростить жизнь осужденным, желающим надлежащим образом оплатить судебный штраф, однако не имеющим такой возможности ввиду отсутствия денежных средств, ареста расчетного счета и так далее".

По мнению Цветкова, в будущем эту инициативу логично распространить на штрафы в счет компенсации вреда, наложенные на преступников, нарушивших более тяжелые уголовные статьи.

"Это хорошая практика, которую в будущем можно расширить, поскольку зачастую многие осужденные сами не имеют возможность выплачивать компенсации пострадавшим. А какая разница, от кого напрямую придут деньги, самим пострадавшим несущественно. Зато это позволит сократить количество задолженностей по этим выплатам", — полагает собеседник агентства.