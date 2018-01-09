В Нижнем Новгороде загорелось лесохимическое предприятие, сообщил источник

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Производственное здание лесохимического предприятия "Оргсинтез" загорелось во вторник днем на площади порядка 300 квадратных метров в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На Московском шоссе горит двухэтажное кирпичное здание компании "Оргсинтез" на площади 300 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар уже удалось локализовать. Обстоятельства возгорания выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, загорелась смола и оборудование в корпусе первичной обработки сырья. Предварительная площадь пожара — 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 21 боевой расчет, всего 83 человека.

Компания "Оргсинтез" на своем сайте называет себя одним из крупнейших предприятий лесохимической промышленности России. Производит лаки, смолы, канифоли, сосновое масло и так далее.