В Дагестане ребенок погиб при пожаре в придорожном кафе

МАХАЧКАЛА, 9 янв – РИА Новости. Малолетний ребенок погиб, еще двое тяжело пострадали в результате пожара в частном здании в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

По данным регионального МЧС, пожар произошел в одноэтажном частном здании в селе Сулевкент в 09.10 мск. Пожар был локализован, а в 09.19 – ликвидирован. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

"При пожаре в придорожном кафе погиб один ребенок трех лет, двое мальчиков 5 и 10 лет были доставлены в тяжелом состоянии в Бабаюртовскую ЦРБ. Позднее дети были перенаправлены в ожоговое отделение республиканской клинической больницы в Махачкалу", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате возгорания один ребенок получил 100% ожогов тела, а другой – 50% ожога.