В Дагестане ребенок погиб при пожаре в придорожном кафе

МАХАЧКАЛА, 9 янв – РИА Новости. Малолетний ребенок погиб, еще двое тяжело пострадали в результате пожара в частном здании в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
"При пожаре в придорожном кафе погиб один ребенок трех лет, двое мальчиков 5 и 10 лет были доставлены в тяжелом состоянии в Бабаюртовскую ЦРБ. Позднее дети были перенаправлены в ожоговое отделение республиканской клинической больницы в Махачкалу", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате возгорания один ребенок получил 100% ожогов тела, а другой – 50% ожога.