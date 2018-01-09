В петербургских больницах остаются пятеро раненных при взрыве в магазине

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (81)

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пятеро пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге остаются в стационарах, их состояние удовлетворительное, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 09.01.2018 (12:00) в стационарах остаются пятеро пострадавших. Состояние удовлетворительное", — написала она в Twitter

В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ 31 декабря переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте.

ФСБ сообщила о задержании по подозрению в организации и подрыве самодельного взрывного устройства Дмитрия Лукьяненко, в настоящее время он арестован.