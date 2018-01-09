В петербургских больницах остаются пятеро раненных при взрыве в магазине

12:3209.01.2018
(обновлено: 12:37 09.01.2018)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пятеро пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге остаются в стационарах, их состояние удовлетворительное, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
"По состоянию на 09.01.2018 (12:00) в стационарах остаются пятеро пострадавших. Состояние удовлетворительное", — написала она в Twitter
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В среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ 31 декабря переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте.
ФСБ сообщила о задержании по подозрению в организации и подрыве самодельного взрывного устройства Дмитрия Лукьяненко, в настоящее время он арестован.
В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв.
Бомба была заложена в зоне камеры хранения магазина.
В результате взрыва пострадали 13 человек.
В больницы города были направлены девять пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.
К утру четверга в больницах города оставались шесть человек.
Причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.
После ЧП было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
При взрыве использовались поражающие элементы, поэтому это можно расценивать как теракт, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с представителями спецслужб по вопросу расследования взрыва в Санкт-Петербурге.