Суд закрыл дело сибиряка, вступившегося за прохожих и ударившего хулигана

НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Мировой судья во вторник прекратил резонансное уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, заведенное на жителя Новосибирска, который вступился за молодую пару на улице и ударил хулигана, отчего тот разбил голову об асфальт, сообщает прокуратура региона.

"Сегодня, 9 января 2018 года, мировой судья первого судебного участка Центрального судебного района вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 30-летнего Дмитрия Морковина в связи с примирением с потерпевшим", — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве пояснили, что ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим в ходе предварительного слушания заявил адвокат подсудимого. При этом потерпевший в связи с закрытием дела не возражал.

По данным прокуратуры, вечером 16 мая Морковин находился в машине на парковке в самом центре Новосибирска у площади Ленина. Мужчина обратил внимание, как у дома напротив нетрезвый 35-летний мужчина ведет себя вызывающе, размахивает руками и вступает в открытый конфликт с молодой парой — девушкой и парнем. Местным СМИ он рассказывал, что не мог не заступиться за молодых людей, которых открыто оскорбляли и хватали двое более сильных и пьяных мужчин.

В надзорном ведомстве сообщили, что мужчина подошел к одному из обидчиков молодых людей и ударил его в голову. От полученного удара мужчина потерял равновесие, упал на спину, ударившись головой об асфальт, и потерял сознание. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В ГУМВД по Новосибирской области ранее уточняли, что в рамках расследования уголовного дела, которое сначала было возбуждено по более тяжкой статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", следователи полиции допросили ряд свидетелей, провели очные ставки, осмотр места происшествия, назначили экспертизы. Мужчина полностью признал вину в предъявленном ему окончательном обвинении в преступлении по неосторожности. Постановление судьи в силу пока не вступило.