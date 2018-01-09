На Урале возбудили дело после гибели подростка на недостроенной горке

ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв — РИА Новости. Подросток, на которого в конце декабря упал кусок льда на недостроенной горке в Саткиском районе Челябинской области, скончался в больнице, следствие возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.

Как ранее сообщали местные СМИ, в Саткинском районе 11-летний мальчик забрался на недостроенную горку, где на него упала незакрепленная глыба льда. Участок, на котором велось строительство, не был огорожен. СМИ уточняли, что мальчик находится в тяжелом состоянии в областной клинической больнице в Челябинске. Как сообщала прокуратура региона, в отношении компании-подрядчика, возводившей горку, проводится проверка.

"В лечебное учреждение города Сатка 21 декабря с тяжелыми травмами после падения с ледяной горки был доставлен 11-летний мальчик, который впоследствии скончался… Материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов СК РФ по Челябинской области из полиции для … проверки. По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, ребенок упал с недостроенной ледяной горки, после чего на него упал кусок льда, добавляется в сообщении. Следствие даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за строительство объекта и обеспечение режима недопуска лиц на строительную площадку, сообщает следствие.