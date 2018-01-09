В Хабаровском крае из-за циклона закрыли движение автобусов по двум трассам

ХАБАРОВСК, 9 янв – РИА Новости. Движение автобусов на дорогах Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Лидога — Ванино в Хабаровском крае приостановлено во вторник из-за циклона, сообщает региональный главк МЧС России.

"В превентивных целях с 16.30 (9.30 мск) 9 января закрыто движение пассажирского транспорта по автодорогам Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Лидога — Ванино. Для обеспечения безопасности на дорогах выставлены посты ГИБДД. Также до улучшения погоды с утра вторника прекращена работа паромной переправы "Ванино — Холмск". Работа аэропортов осуществляется по погодным условиям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на наиболее сложных участках автомобильных дорог дежурят сотрудники Амурского спасательного центра МЧС России и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По состоянию на 17.00 (10.00 мск) вторника оперативная обстановка с вязи с прохождением циклона по территории Хабаровского края спокойная. Информации о ЧС не поступало.

По прогнозу Дальневосточного УГМС, в связи с выходом циклона ухудшение погоды во вторник наблюдается в южных и восточных районах края. Наибольшее влияние непогода оказывает на территории Советско-Гаванского, Ванинского районов и района имени Лазо. Там снег, метель и сильный ветер. На дорогах заносы и снежный накат.