Житель Югры сжег две машины не отвечавшего на звонки бизнес-партнера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв — РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа сжег две машины своего приятеля, который, пообещав содействие в реализации его продукции, перестал отвечать на звонки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Отмечается, что один из знакомых пообещал жителю Советского района, который занимался изготовлением декоративных и художественных изделий из железа, помочь в их реализации. Они договорились о цене, и мужчина забрал работы своего приятеля.

"Шло время, никаких известий о продаже товара не было. Затем, как показалось изготовителю, его реализатор начал всячески от него скрываться, сам не звонил, не приходил и на звонки не отвечал. Изрядно выпив в новогоднюю ночь, подозреваемый решил отомстить обидчику. Взял бутылку с бензином, открыл кабины автомобилей, которые стояли у дома заявителя не закрытыми, облил воспламеняющейся жидкостью и поджег", — рассказали в полиции.

В результате поджога полностью сгорели два легких грузовика — "Газель" и Hyundai Porter. В настоящее время, как уточняют в УМВД, устанавливается сумма причиненного ущерба. Кроме того, в отношении подозреваемого, который раскаялся в содеянном, возбуждено уголовное дело. По данным полиции, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.