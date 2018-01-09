В Омской области отчим вытащил из пожара троих детей и погиб, спасая жену

НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Мужчина в Омской области при пожаре в частном доме успел спасти троих детей, но погиб когда вернулся за супругой, сообщает во вторник Следственное управление СК РФ по региону.

Пожар частном доме в селе Валуевка Тюкалинского района Омской области вспыхнул рано утром 8 января. В нем погибли 34-летние супруги, их несовершеннолетние дети получили незначительные ожоги. Следователи СУСК проводят проверку.

"Отчим спас из огня 15-летнего мальчика и его 10-летних братьев-близнецов, а сам погиб, вернувшись в дом, чтобы спасти супругу, которая тоже погибла. По предварительным данным, причиной смерти людей стало острое отравление угарным газом. Дети с незначительными ожогами госпитализированы для обследования", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, полученным в результате осмотра места происшествия и опроса очевидцев, возгорание произошло из-за неисправности печного оборудования (дом отапливался дровами).