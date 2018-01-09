Суд в Ростове-на-Дону отложил слушание по делу экс-депутата Бессонова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв — РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону во вторник вновь отложил первое слушание по делу бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова, обвиняемого в избиении полицейских, из-за неявки адвокатов, передает корреспондент РИА Новости.

Первое основное заседание было назначено на 26 декабря 2017 года, однако оно было отложено из-за неявки защитников Бессонова, уведомивших суд о том, что они заняты в других судебных процессах. Рассмотрение дела было отложено на 9 января 2018 года.

По словам секретаря суда, 9 января потерпевший и оба защитника Бессонова также в суд не явились. Один из адвокатов уведомил суд о своей болезни, второму адвокату секретарь дозвониться не смогла. "Отсутствие защитников не позволяет начать процесс… Заседание откладывается на 10.00 мск 11 января", — сказал судья.

Он попросил истребовать у одного из защитников документы, подтверждающие его болезнь, а также направить в коллегию адвокатов, в которой состоит второй защитник, письмо с просьбой содействовать обеспечению явки адвоката. Также суд постановил обеспечить привод одного из потерпевших на следующее заседание.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела. Первое основное слушание было назначено на 26 декабря.