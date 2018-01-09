Челябинская полиция проверяет данные об избиении детей матерью

ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об избиении в городе Карталы матерью детей, по предварительным данным, сетевым шнуром, после чего они попали в больницу, сообщил РИА Новости во вторник сотрудник пресс-службы ГУМВД России по Челябинской области Марат Зинатуллин.
Зинатуллин уточнил, что данная семья состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних, периодически подвергается соответствующей проверке, но никаких инцидентов ранее зафиксировано не было. В полиции не уточнили, в каком состоянии находится дети.
В минздраве региона РИА Новости отказались сообщать информацию о состоянии детей, сославшись на то, что ее можно получить только в полиции. В прокуратуре региона РИА Новости добавили, что прокуратура города Карталы проверит, как соответствующие органы следили за данной семьей.
Как сообщается на странице в соцсети ВКонтакте, посвященной городу Карталы, Артем и Ксюша, брат и сестра 4 и 2 лет, поступили в местную больницу 6 января, они нуждаются в вещах и обуви.