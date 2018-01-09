Челябинская полиция проверяет данные об избиении детей матерью

ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Полиция проверяет информацию об избиении в городе Карталы матерью детей, по предварительным данным, сетевым шнуром, после чего они попали в больницу, сообщил РИА Новости во вторник сотрудник пресс-службы ГУМВД России по Челябинской области Марат Зинатуллин.

"В отдел полиции города Карталы поступило обращение медиков о том, что в приемный покой местной больницы поступили двое детей с гематомами. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, телесные повреждения детям были нанесены их матерью сетевым шнуром", — рассказал собеседник агентства.

Зинатуллин уточнил, что данная семья состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних, периодически подвергается соответствующей проверке, но никаких инцидентов ранее зафиксировано не было. В полиции не уточнили, в каком состоянии находится дети.

В минздраве региона РИА Новости отказались сообщать информацию о состоянии детей, сославшись на то, что ее можно получить только в полиции. В прокуратуре региона РИА Новости добавили, что прокуратура города Карталы проверит, как соответствующие органы следили за данной семьей.

Как сообщается на странице в соцсети ВКонтакте, посвященной городу Карталы, Артем и Ксюша, брат и сестра 4 и 2 лет, поступили в местную больницу 6 января, они нуждаются в вещах и обуви.