Под Новосибирском владельцев сгоревшего цеха отправили под домашний арест

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Архивное фото

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 9 янв — РИА Новости. Суд по ходатайству следователей СК отправил под домашний арест собственника помещения цеха по производству обуви в поселке под Новосибирском, где при пожаре погибли десять человек, а также двух руководителей предприятия, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

В минувший четверг, 4 января, на обувном производстве в поселке Чернореченский Искитимского района произошел крупный пожар, в результате погибли десять человек, два человека пострадали. В ГУМЧС сообщали, что ангар в эксплуатацию установленным порядком не вводился и под размещение производства обуви использовался незаконно.

"За гибель людей к уголовной ответственности привлечено три человека. Это 65-летний собственник земельного участка и помещения, где произошел пожар. А также 27-летний директор, который является учредителем общества, и 40-летний исполнительный директор", — сказал собеседник агентства, уточнив, что во вторник Искитимский районный суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал всем троим меру пресечения в виде домашнего ареста.

Представитель СК пояснил, что собственнику участка и ангара предъявлено обвинение по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", а двум руководителям обувного предприятия — по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Все они вину в произошедшем не признали.

В СУСК также сообщили, что по уточненным данным, при пожаре в обувном цехе погибли десять рабочих, из которых семеро — граждане КНР, двое — граждане Киргизии, а также один россиянин. Цех про производству обуви работал не менее трех лет, пожар уничтожил его на площади более 1,7 тысячи квадратных метров. Следователи установили, что цех не был оборудован автоматическими установками пожаротушения и автоматической сигнализацией.

"Следователи опросили других работников предприятия. Назначена пожарно-техническая, химическая и молекулярно-генетическая экспертизы, изъята вся необходимая документация", — добавили в СК.