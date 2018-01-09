Под Новосибирском владельцев сгоревшего цеха отправили под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 9 янв — РИА Новости. Суд по ходатайству следователей СК отправил под домашний арест собственника помещения цеха по производству обуви в поселке под Новосибирском, где при пожаре погибли десять человек, а также двух руководителей предприятия, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
"За гибель людей к уголовной ответственности привлечено три человека. Это 65-летний собственник земельного участка и помещения, где произошел пожар. А также 27-летний директор, который является учредителем общества, и 40-летний исполнительный директор", — сказал собеседник агентства, уточнив, что во вторник Искитимский районный суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал всем троим меру пресечения в виде домашнего ареста.
Представитель СК пояснил, что собственнику участка и ангара предъявлено обвинение по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", а двум руководителям обувного предприятия — по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Все они вину в произошедшем не признали.
"Следователи опросили других работников предприятия. Назначена пожарно-техническая, химическая и молекулярно-генетическая экспертизы, изъята вся необходимая документация", — добавили в СК.