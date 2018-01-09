Правозащитница сомневается, что Дадаева этапируют в Карелию

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Осужденный за убийство политика Бориса Немцова, бывший боец батальона "Север" Заур Дадаев вряд ли будет отбывать срок в Карелии, ведь там нет специальных исправительных учреждений для бывших сотрудников правоохранительных органов, рассказала РИА Новости зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"В период праздников некоторые СМИ сообщили, что Дадаева этапируют в Карелию, однако, по нашим данным и словам адвоката, вряд ли такое возможно. И главная причина — в регионе нет колоний, в которых могут находиться бывшие сотрудники правоохранительных органов, а Дадаев таким является", — рассказала Меркачева. По ее словам, Дадаев действительно уже не находится в Москве, однако о его местонахождении будет известно уже по прибытии в колонию.

"На данный момент по правилам ФСИН они не могут сообщить о будущем месте этапирования Дадаева. Адвокат тоже не знает, где находится его подопечный, только уверен, что это точно не Карелия. В целом же этап может занимать достаточно продолжительное количество времени, так что, вероятно, о нахождении Дадаева будет известно не ранее конца месяца", — добавила правозащитница.