В Сергиевом Посаде выясняют причины пожара, где погибли четыре человека

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Следователи устанавливают причины пожара в подмосковном Сергиевом Посаде, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей, проходит доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде.

По данным следствия, 9 января в правоохранительные органы поступила информация о том, что после тушения пожара в доме по улице Бероунская Сергиево-Посадского района Московской области обнаружены тела четырех человек, двое из которых — дети.

Как установлено следствием, возгорание произошло на четвертом этаже многоквартирного дома, а четыре человека проживавших на пятом этаже отравились продуктами горения. Ими оказались 35-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое их малолетних детей 2012 и 2014 года рождения.

"По данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.