При пожаре в многоэтажном доме в Тюмени пострадала женщина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Одна женщина пострадала при пожаре в многоэтажном доме в Тюмени на улице Олимпийской, получив легкое отравление продуктами горения, сообщила во вторник РИА Новости представитель регионального департамента здравоохранения.

В доме №4 на улице Олимпийская в понедельник горел утеплитель на фасаде девятиэтажного жилого дома. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако ликвидировать пожар удалось лишь на 1,5 тысячи квадратных метрах. Из помещений вывели 184 человека. На месте ЧП было обнаружено тело погибшего мужчины. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

"Женщина получила легкое отравление продуктами горения. Ей оказали помощь на уровне приемного отделения. Вчера же она была отпущена из больницы", — уточнила представитель департамента.