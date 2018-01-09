Житель Югры погиб, катаясь на пристегнутой к машине "ватрушке"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв — РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа погиб, катаясь по улице на "ватрушке", пристегнутой к автомобилю, сообщает во вторник региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел вечером в понедельник в городе Когалыме. Девушка за рулем иномарки перевозила на гибкой сцепке снегокат и надувные санки – "ватрушку", на которых находились двое молодых людей в возрасте 23 лет. Во время движения автомобиля они выкатились на встречную полосу, где столкнулись с другим легковым автомобилем, отмечают в ГИБДД.

"В результате ДТП двое молодых людей…, находившиеся на снегокате и надувных санках, получили телесные повреждения, от которых один молодой человек впоследствии скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.

В полиции уточнили РИА Новости, что погибший находился в момент аварии в надувных санках. Кроме того, в региональном управлении МВД подчеркнули, что по данному факту в отношении девушки-водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ведомстве добавили, что она в момент аварии была трезвой.