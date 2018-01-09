В Омске три человека пострадали в ДТП с шестью машинами

НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Три человека пострадали во вторник в дорожно-транспортном происшествии с участием сразу шести автомобилей в Омске, сообщает УМВД по Омской области.

"Сегодня в 09.03 (06.03 мск) в полицию поступило сообщение о ДТП на улице Лукашевича с участием шести автомобилей. Госавтоинспекторами предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2112, Mazda-3, Toyota Fielder, Nissan Teana. Госпитализация потребовалась трем гражданам, водителю (мужчина 1982 года рождения) и пассажиру ВАЗа, водителю Toyota (мужчина 1974 года рождения)", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что здесь же произошло столкновение еще двух автомобилей. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины двух ДТП.

Местные СМИ уточняют, что массовая авария произошла на мосту 60-летия ВЛКСМ недалеко от "Арены-Омск". Госавтоинспекция Омской области ранее предупреждала водителей об ухудшении дорожных условий в связи с выпадением снега.