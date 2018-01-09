В Сергиевом Посаде два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, пожар произошел в ночь на вторник.

"Погибли четыре человека, в том числе двое детей", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, пожар в пятиэтажном доме был полностью потушен в 04.10 мск на площади 20 квадратных метров. Причины возгорания выясняются.