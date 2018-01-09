К берегам Камчатки приближается тихоокеанский циклон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 янв — РИА Новости. К берегам Камчатки со стороны Тихого океана подходит циклон, который принесет на полуостров осадки и усиление ветра, сообщает краевой главк МЧС.

"По прогнозу синоптиков, 10 января ночью к берегам Камчатки ночью подойдет тихоокеанский циклон. Он окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также на Елизовский, Усть-Большерецкий районы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду здесь ожидаются осадки в виде снега различной интенсивности. Скорость ветра в зависимости от района будет достигать от 5 до 30 метров в секунду. Возможна метель.

Спасатели рекомендовали жителям края на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами.

"Туристам и туристическим фирмам также следует воздержаться от выхода на маршруты. Любителям экстремальных поездок желательно не выезжать в горы, особенно в район Вилючинского, Авачинского вулканов, Мутновской геотермальной электростанции, Паужетской ГеоЭС — в период действия циклона в горах увеличивается вероятность самопроизвольного схода лавин", — сказал представитель МЧС.

Планируется, что погода на полуострове наладится только к четвергу, 11 января.