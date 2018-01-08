В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новой Москве

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В ДТП на Калужском шоссе в новой Москве погибла женщина, которая врезалась в отбойник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее источник экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что семь автомобилей столкнулись на Калужском шоссе в районе поселка Газопровод, погиб один человек.

"На 23-м километре Калужского шоссе (вблизи поселка Газопровод – ред.) произошла авария: женщина-водитель совершила наезд на ограждение. Несколько водителей остановились, чтобы помочь ей, однако в создавшейся ситуации по инерции произошло столкновение четырех машин, в результате чего женщина погибла", — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.