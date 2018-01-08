В Тюмени загорелся фасад многоэтажного дома

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В Тюмени загорелся фасад девятиэтажного жилого дома, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Публикация от Гофман Ирина (@hoffmanru77) Янв 8, 2018 at 6:16 PST

Инцидент произошел на улице Олимпийская. "Площадь пожара составляет 700 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания уже эвакуировали более 130 человек, в том числе двух детей. Причины возникновения пожара выясняются.

Публикация от Мобильный Репортёр (@mreporter_rus) Янв 8, 2018 at 6:16 PST

Как сообщили РИА Новости в МЧС, к месту происшествия направились пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы. В ликвидации пожара участвуют более 80 человек и 30 единиц техники. Для жильцов дома подготовили пункт временного размещения вместимостью 180 человек.

На месте работает передвижная лаборатория. Превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе не зафиксировано.