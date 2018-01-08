В Свердловской области в ДТП погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Три человека погибли и четверо, включая двух детей, пострадали в результате столкновения двух легковых машин в Свердловской области, сообщает в понедельник региональное УГИБДД.

По информации ведомства, трагедия случилась в 13.30 по местному времени (11.30 мск) на 10-м километре дороги Екатеринбург – Тюмень.

"Произошло ДТП с участием автомашин Кia и ВАЗ —2112. В результате ДТП три человека погибли и четверо пострадали, из них двое детей", — уточняет ведомство.

По данным УГИБДД, иномарку, которой, по предварительным сведениям, управляла девушка 1997 года рождения, занесло, она вылетела на встречную полосу, где столкнулась с отечественной легковушкой. В итоге девушка-водитель Kia попала в реанимацию, ехавший вместе с ней мужчина погиб. Кроме того, погибли водитель ВАЗа 1982 года рождения и его пассажирка.

Пострадали еще одна пассажирка ВАЗа и две находившиеся там же девочки – годовалая и трех-четырех лет. Их госпитализировали в медико-санитарную часть города Заречного. По сведениям управления, старший ребенок в коме, у младшего – сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.