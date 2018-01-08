В Петербурге открыли затворы дамбы после угрозы подъема уровня воды в Неве

Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге. архивное фото

Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге. архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрывали из-за угрозы подъема уровня воды, открыли, сообщает дирекция КЗС.

Ранее сообщалось, что днем 7 января в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений были закрыты затворы на всех судопропускных и водопропускных сооружений КЗС.

"Погода в Санкт-Петербурге нормализовалось. Все ранее задействованные затворы Комплекса защитных сооружений приведены в штатное положение 8 января в 7.30 мск", — говорится в сообщении.

Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.