В Приморье из-за снегопада объявили экстренное предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 8 янв – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено из-за снегопада, метели и сильного ветра, которые ожидаются в Приморье с вечера 8 января, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"По данным Приморского УГМС, в связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 8 января на юго-востоке, ночью и днем 9 января в восточных и центральных районах края местами ожидается сильный снег с количеством от 6 до 15 мм за 12 часов и менее. На северо-востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее", — говорится в сообщении.

Ожидается гололед, на побережье местами метель при ветре 18-23 м/с. На дорогах снежный накат.

Спасатели предупреждают, что непогода может привести к росту числа ДТП, авариях на ЛЭП и сбоях в работе ЖКХ. ГУ МЧС России по Приморскому краю рекомендует не выезжать за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог. Рыбакам-любителям нельзя выходить на лед.