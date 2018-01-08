В Приморье из-за снегопада объявили экстренное предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 8 янв – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено из-за снегопада, метели и сильного ветра, которые ожидаются в Приморье с вечера 8 января, сообщает краевой главк МЧС РФ.
Ожидается гололед, на побережье местами метель при ветре 18-23 м/с. На дорогах снежный накат.
Спасатели предупреждают, что непогода может привести к росту числа ДТП, авариях на ЛЭП и сбоях в работе ЖКХ. ГУ МЧС России по Приморскому краю рекомендует не выезжать за пределы населенных пунктов, не оставлять автомобили на обочинах дорог. Рыбакам-любителям нельзя выходить на лед.