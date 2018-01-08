В Москве отметили снижение численности арестантов в СИЗО

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Численность арестантов в следственных изоляторах Москвы удалось снизить на тысячу за 2017 год, сообщил РИА Новости начальник столичного управления ФСИН России Сергей Мороз.

"Год назад численность спецконтингента в СИЗО Москвы составляла 11,5 тысячи человек. На сегодняшний день численность заключенных, которые у нас находятся, составляет менее 10,5 тысячи человек. На тысячу человек снизили количество заключенных, содержащихся под стражей", — сказал он.

Проблема перелимита особенно актуальна в столичных СИЗО, так как в Москве концентрируется большое количество приезжих граждан, которых следствие, как правило, просит заключить в СИЗО в случае совершения ими преступлений.

Мороз отметил, что положительных результатов в решении вопроса переполненности столичных СИЗО удалось добиться благодаря взаимодействию УФСИН с судами и прокуратурой. Так, Мосгорсуд решения по апелляции приговоров направляет напрямую в изолятор, минуя районный суд.

"Мы сразу начинаем по нему работать, что значительно сокращает срок пребывания человека в СИЗО после того, как приговор вступил в силу", — сказал Мороз. По его данным, таким образом за этот год направили уже порядка 2,5 тысяч человек.

Кроме того, сотрудники УФСИН сообщают следствию и прокуратуре о тех заключенных, в отношении которых длительное время не проводится следственных действий. "Чтобы руководители следственных органов выяснили, обоснованы ли такие действия их подчиненных", — отметил Мороз.