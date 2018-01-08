В Москве отметили снижение численности арестантов в СИЗО

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Численность арестантов в следственных изоляторах Москвы удалось снизить на тысячу за 2017 год, сообщил РИА Новости начальник столичного управления ФСИН России Сергей Мороз.
Проблема перелимита особенно актуальна в столичных СИЗО, так как в Москве концентрируется большое количество приезжих граждан, которых следствие, как правило, просит заключить в СИЗО в случае совершения ими преступлений.
Мороз отметил, что положительных результатов в решении вопроса переполненности столичных СИЗО удалось добиться благодаря взаимодействию УФСИН с судами и прокуратурой. Так, Мосгорсуд решения по апелляции приговоров направляет напрямую в изолятор, минуя районный суд.
Кроме того, сотрудники УФСИН сообщают следствию и прокуратуре о тех заключенных, в отношении которых длительное время не проводится следственных действий. "Чтобы руководители следственных органов выяснили, обоснованы ли такие действия их подчиненных", — отметил Мороз.