В Москве загорелось металлическое здание

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Металлическое одноэтажное здание загорелось в ночь на понедельник на севере Москвы на площади 100 квадратных метров, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Возгорание произошло в доме 35а на Коровинском шоссе, сообщение о нем поступило в 00.52.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара на площади 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 01.35 возгорание было локализовано, а в 01.43 ликвидировано", — говорится в сообщении.

Здание тушили 60 человек, было задействовано 14 единиц техники. По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.