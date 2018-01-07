Спасатели нашли и передали медикам сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста

НАЛЬЧИК 7 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили альпиниста, сорвавшегося во время восхождения на Эльбрус, спустили его вниз и передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее в воскресенье ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщало, что на Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров сорвался альпинист из Астрахани.

"Спасатели обнаружили альпиниста в районе скал Пастухова, спустили его на поляну Азау и передали сотрудникам скорой помощи", — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что, по уточненным данным, альпинист не из Астрахани, а из Краснодара, 1980 г.р.

"Предположительно, спортсмен получил при падении черепно-мозговую травму, находится в сознании",- отметил представитель пресс-службы.

В работах по поиску пострадавшего участвовали шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России.