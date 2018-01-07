В Вологде девочка погибла, провалившись под лед

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Следователи в Вологде устанавливают причины гибели 7-летней девочки, по предварительным данным, она утонула, провалившись под лед, сообщила пресс-служба областного СУ СК России.

Шестого января 2018 года поступило сообщение об исчезновении 7-летней девочки из микрорайона Лукьяново Вологды. Она не вернулась домой после прогулки с двумя подругами. В ходе мероприятий по поиску ребенка удалось установить, что девочка вышла на лед реки, провалилась и утонула.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели в реке Вологда 7-летней девочки… Следствием устанавливаются все обстоятельства и причины гибели ребенка, продолжается работа с очевидцами произошедшего", — говорится в сообщении.