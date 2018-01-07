В Петербурге закроют затворы дамбы из-за угрозы подъема воды в Неве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге планируют закрыть в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений, сообщает городское ГУМЧС.

"В связи с неблагоприятным прогнозом возможного подъема уровня воды до опасных значений главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приняли оперативное решение закрыть затворы комплекса", — говорится в сообщении.

В частности, с 12.00 мск закрываются затворы на всех судопропускных и водопропускных сооружений КЗС. Отмечается, что эта информация может меняться в зависимости от изменений погодных условий.

Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.

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