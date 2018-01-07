В Петербурге задержали двух участников драки, где пострадали восемь человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Полиция Петербурга задержала двух человек после конфликта в Центральном районе города, 8 участников которого были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет полиция, сообщение о том, что на Конюшенной площади в Центральном районе Санкт-Петербурга между несколькими гражданами произошел конфликт, поступило в субботу.

"В результате инцидента 8 человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское учреждение. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое граждан, которые изобличены в том, что в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения", — говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", информирует ГУМВД.