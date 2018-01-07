МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате проведение проверки по факту смерти 80-летней женщины в больнице Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее пресс-служба управления СК РФ по Санкт-Петербургу сообщала, что следователи выясняют обстоятельства смерти 80-летней женщины в одной из больниц Красносельского района Санкт-Петербурга. СМИ ранее сообщали, что пожилая женщина была госпитализирована в предынсультном состоянии в городскую больницу №15, где ей более пяти часов не оказывали помощь.

"Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации проконтролировать ход проведения доследственной проверки и принять меры для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято объективное процессуальное решение", — сказала Петренко.