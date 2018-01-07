Саратовские полицейские нашли тайник с пятью килограммами наркотиков

САРАТОВ, 7 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции в Саратовской области обнаружили тайник, в котором находилось свыше пяти килограммов синтетических наркотиков, сообщила в воскресенье пресс-служба областного главка МВД.

Тайник обнаружили в ходе расследования уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого по статье "Незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере".

"Обнаружен тайник, в котором находилось более пяти килограммов наркотических средств синтетического происхождения. Установлено, что указанный тайник был оборудован фигурантом уголовного дела, содержимое подозреваемый планировал распределить на более мелкие дозы с целью последующей реализации заинтересованным клиентам", — говорится в сообщении.

В главке отметили, что в настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта дела, которому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.