Под Якутском назвали возможную причину пожара в исправительной колонии

ВЛАДИВОСТОК, 7 янв – РИА Новости. Замыкание в электропроводке могло стать причиной пожара в исправительной колонии под Якутском, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Ранее сообщалось, что пожар тушат в исправительной колонии в пригороде Якутска, пострадавших нет. Эвакуировано 124 человека.

"По предварительной версии, причиной возгорания явилось короткое замыкание в проводке электросети", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар возник в двухэтажном общежитии отряда №1 в помещении для хранения личных вещей осужденных. Из горящего здания 124 осужденных перевели в соседние отряды.