Источник рассказал о конфликте между SERB и сотрудниками Центра фотографии

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Перепалка произошла между членами националистического движения SERB и сотрудниками Галереи имени братьев Люмьер в ходе выставки фотографа Джока Стерджеса в Москве, с конфликтующих взяты объяснения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Словесная перепалка закончилась вызовом полицейских. По прибытии на место правоохранители проводили конфликтующих в отдел полиции, где они дали объяснения в письменном виде", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт конфликта.

"Сегодня 15.10 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в здании, расположенном на Болотной набережной, дом 3. Прибывшие сотрудники полиции предложили конфликтующим сторонам проследовать в отдел для написания соответствующих объяснений. По собранным материалам будет принято процессуальное решение", — сказал дежурный офицер.

В 2016 году выставку Стерджеса пришлось закрыть спустя две недели после вернисажа, несмотря на возражения ценителей фотографии, не успевших познакомиться с проектом. Причиной закрытия стало обращение депутата Елены Мизулиной, которая увидела в фотографиях Стерджеса, на которых снята община нудистов, признаки детской порнографии. В итоге судебные эксперты признали "полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке".